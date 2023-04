Tabloidy donoszą, że Cristiano Ronaldo "MA DOŚĆ" Georginy Rodriguez! Modelka zareagowała

Zobacz także: Higiena uszu. Na co zwracać uwagę wybierając preparat do czyszczenia uszu? I jak często go stosować? Glenmark i WP webinary

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo przechodzą kryzys? Wszystko przez rozrzutność modelki

Ostatnio w mediach huczy także na temat rzekomego kryzysu w związku Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez. W portugalskim programie "Noite das Estrelas" wyjawiono, że kością niezgody jest ponoć postępowanie Hiszpanki. Od czasu przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej ma większość czasu poświęcać na zakupy w luksusowych butikach. To nie podoba się gwiazdorowi, który narzeka na to, że modelka wydaje zbyt dużo pieniędzy.

Ronaldo nie jest szczęśliwy. Georgina spędza całe dnie w galeriach handlowych. To jest właśnie jeden z powodów ich kryzysu. Nie zważa na to, ile wydaje pieniędzy. A co najgorsze, myśli, że jest na poziomie Cristiano. Stawia się na piedestale, co irytuje piłkarza - mówił na antenie dziennikarz Daniel Nascimento.