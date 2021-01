Tadeusz Drozda gorzko o braku propozycji: "W żadnym kraju taki facet jak Drozda nie zniknąłby ot tak z mediów"

Ja mam dziesiątki pomysłów. Tylko telewizje nie tęsknią za mną. Co by nie mówić, jestem coraz starszy, a u nas wiek nie działa na korzyść. W żadnym normalnym kraju taki facet jak Drozda po tylu sukcesach nie zniknąłby ot tak z mediów. Żadna inna telewizja nie pozwoliłaby mi odejść. Trzymaliby mnie, za co tylko się da, bylebym tylko dla nich pracował - mówi Drozda.

David Letterman czy Jay Leno w Stanach kilka razy w tygodniu robią show w telewizji. Nikomu nie przyszłoby do głowy, żeby zdjąć z anteny ich programy. A u nas… Jeśli nie wygrywały względy polityczne, to nasza mentalność. Pojawiali się jacyś decydenci i mówili: "to jest fajne, ale wymyślmy coś innego". Tylko po co?! W Polsce zawsze lepsze jest wrogiem dobrego. No więc w miejsce "Śmiechu warte" czy "Herbatki u Tadka" powstawało coś nowego i szybko okazywało się, że jest to do niczego - narzeka Drozda.