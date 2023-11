Tadeusz Sznuk komentuje HISTORYCZNY WYCZYN w "Jeden z dziesięciu". Wspomniał o regulaminie!

W ostatnim odcinku programu "Jeden z dziesięciu" doszło do zaskakujących i wręcz niebywałych wydarzeń, które wywołały prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Pan Artur Baranowski odpowiedział prawidłowo na wszystkie pytania i zdobył rekordową liczbę punktów - 803.

Tadeusz Sznuk komentuje historyczny wyczyn w "1 z 10"

Wirtualnej Polsce udało się przekonać do krótkiej rozmowy na temat tego historycznego odcinka Tadeusza Sznuka - prowadzącego program. Zrobił to jednak w swoim stylu - niezbyt wylewnie. Nie ukrywa jednak, że wyczyn pana Artura "bardzo go zdziwił". Wspomniał też o regulaminie i jak wyjaśnił, wszystko odbyło się zgodnie z zasadami.