Tadeusz Woźniak wspomina RZĄDY GOMUŁKI ze sceny Festiwalu w Opolu. Tak odpowiedział na apel Kuby Badacha

Podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu mieliśmy zauważyć ciekawe zjawisko, kiedy to artyści od wielu lat odcinający się grubą kreską od uprawianej na antenie TVP prorządowej polityki tym razem zgodzili się przyjąć zaproszenie. Swego rodzaju ambasadorem tej grupy stał się Kuba Badach , mąż Aleksandry Kwaśniewskiej , który w drugi dzień imprezy poczuł się zmuszony doprecyzować, dla kogo tak naprawdę zgodził się wystąpić i co oznacza dla niego Festiwal w Opolu.

To wy od 60 lat tworzycie ten festiwal, to jest wasz festiwal! My tutaj przyjeżdżamy tylko dla was. I niezależnie od tego, w jakich czasach przyszło nam żyć, daję wam gwarancję, że dla każdego artysty, który staje na tej scenie przed wami, to spełnienie marzeń, jedno z najpiękniejszych przeżyć i ogromny zaszczyt - powiedział jeszcze ze sceny Badach.