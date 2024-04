Tajemnicza śmierć rzekomej kochanki Jaya-Z. Na TikToku aż roi się od teorii spiskowych. "Kanye powiedział, że Jay-Z pozbywa się ludzi" (WIDEO)

Uaii 1 godz. temu zgłoś do moderacji 123 6 Odpowiedz

Oczywiście, że prawda. Wielu osób się pozbyli, Aaliah też. Później Beonce nagrała teledysk na wyspie, gdzie obok rozbił się samolot w którym zginęła. Teledysk zaczyna się triumfalnymi gestami beonce...Mówiąc prawdę stracili życie Michael Jackson (wykończony przez ichniego lekarza), Chester Bennington z Linkin Park (ktory miał fundacje walki z pedofilia i handlem dziećmi,w co illuminaci są umoczeni strasznie, nawet unicef jest ich, jest przykrywka do wywożenia dzieci z biednych panst i sprzedaży ich) Avici w teledysku " For a better days" pokazywał jak się rozprawia z pedofilami i też go zabili.