Tajemnicze wykształcenie Jarosława Kaczyńskiego. Legalnie nie skończył podstawówki: "Postawiono mi dwóje. Chciano, żebym NIE ZDAŁ"

Ciekawe , że tłumaczy swoje słabe oceny z polskiego, angielskiego i przysposobienia wojskowego tym, że " chciano , żebym nie zdał ". Czyli to nie on był winny tego, że się nie uczył, tylko nauczyciele się uwzięli . Przecież facet do dzisiaj nie zna angielskiego i popełnia wiele błędów w j. polskim, mówi np. " oni przyjdom, zabiorom i nie oddajom". Może to jednak nie była wina nauczycieli, tylko on był kiepskim uczniem, szczególnie z języków , których do dzisiaj nie zna. Oczywiście, prezes zawsze czuje się ofiarą, już w żłobku go prześladowali