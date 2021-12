"Tajemniczy milioner z Instagrama", właściciel luksusowej willi i najdroższych aut. Kim jest Piotr Śledź? (ZDJĘCIA)

Zasmucona 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Od kilku lat jestem zakochana w tym samym facecie o czym on podejrzewam, że nawet nie wie. Nie wyszło nam na początku i od tego czasu ciagle podejmowaliśmy próby aż on związał się z inną, totalnym moim przeciwieństwem. Nigdy mu nie powiedziałam ile te małe momenty z nim dla mnie znaczyły. Słyszałam, że on tez coś do mnie czuje i gdy miał się z nią rozstać dziewczyna spróbowała się zabić, przestraszył się i został z nią i znowu koło się zamknęło. Boje się, że nigdy nie dostaniemy szansy, a mi nigdy nie przejdzie do niego. Niedługo nowy rok, a ja bym chciał ruszyć dalej ale nie wiem czy umiem. Chciałabym by wiedział co czuje, ale wole napisać tutaj licząc na hejt by zrozumieć w jak chujowej sytuacji jestem.