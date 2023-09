Paweł Małaszyński opublikował NIEPOKOJĄCY wpis na Instagramie: "Jeszcze tylko jeden, głęboki oddech" (FOTO)

papuga22 41 min. temu zgłoś do moderacji 67 27 Odpowiedz

Dorosly chlop, a taki agencyjny. Mnie by to odrzuciło. Cenie u ludzi i siebie stoicki spokój w każdych okolicznościach, oraz ciszę na własny temat w socjalach. Jak trzeba terapii to do psychologa a ie randomow w necie.