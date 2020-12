Wiemy, kim jest "TAJEMNICZY PRZYJACIEL" Agnieszki Woźniak-Starak

kasia 32 min. temu zgłoś do moderacji 21 6 Odpowiedz

Jak tak można przedstawiać żonatego i dzieciatego faceta....były pani Magdy????A co na to jego aktualna zona??Znów pani Agnieszka zamierza rozwalić czyjś związek jak to już zrobiła parokrotnie??Ja nie mogę zapomnieć jej zaangażowania w niszczenie Dody a w szczególności jej rodziców....taka osoba bez zasad moralnych.Dobrze,że w sądzie przegrała sprawy.