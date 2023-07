Tak Anna Przybylska mówiła o chorobie. "Najgorsze, co może się przytrafić"

Lisa 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Pożyła sobie w kwiecie wieku, dostała od życia to co najlepsze, a to co najgorsze ją ominęło. Odeszła przedwcześnie, ale nie namęczyła się. Moja prababcia dożyła 94 lat. I co z tego, skoro ostatnich 12 w łóżku po udarze. Cierpiąca, niedołężna. 12 lat katorgi i marzenia o śmierci. Nie ma czego zazdrościć. Ja bym wolała tak jak Ania niż być więźniem w łóżku. Anie wszyscy pamiętają jako uroczą piękność o rozbrajającym uśmiechu. Moją prababcię wszyscy pamiętaja jako udręczoną staruszkę, na widok której chciało się płakać z bezsilności i współczucia.