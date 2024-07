Tak Dawid Podsiadło śpiewał o ojcu: "Jeśli myślisz, że zapomnę o tym, co się stało, wznieś kieliszek i znów się napij"

Moni 16 min. temu zgłoś do moderacji 60 4 Odpowiedz

Myślę ,że połowa dzieciaków lat 80 i 90 to przeszła ..przynajmniej z rozmów z znajomymi dużo tatusiów po prostu przychodziło do domu po kilku dobrych kieliszkach .Dlatego jak ktoś mówi jakie to wtedy były piękne czasy i zakłada portale jak to kiedyś było lepiej to śmiać mi się chce może muzyka i filmy tworzono lepsze niż teraz ale życie było bardzo ciężkie .