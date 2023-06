Tak Dorota Wellman wyglądała prawie 30 LAT TEMU. Bardzo się zmieniła? (FOTO)

Dorota Wellman od wielu lat związana jest z telewizją. Mimo że jej przygoda ze szklanym ekranem rozpoczęła się od reżyserii filmów, to niedługo później pojawiła się na antenie. Pierwsze kroki w dziennikarstwie stawiała w Radiu "Solidarność" . Później związała się również z Radiem Eska, Radiem Zet, aż w końcu rozpoczął się jej romans z telewizją na antenie Polsatu . To właśnie tam mogła zaprezentować się jako prowadząca talk show"Szpila". Polsat nie był jednak ostatnim przystankiem na jej trasie, bo pracowała również w TVP, gdzie współtworzyła między innymi magazyn kulturalny "Goniec" czy "Pytanie na śniadanie" na antenie TVP2.

W 2007 roku nastąpiła wielka zmiana, bo Wellman przeszła do TVN, w którym do dzisiaj jest jedną z największych gwiazd i jedną z ulubionych prowadzących "Dzień dobry TVN". W jej portfolio znalazły się również inne programy - "Miasto Kobiet" czy "Clever - widzisz i wiesz", ale to zdecydowanie śniadaniówka przyniosła jej największy rozgłos i popularność.