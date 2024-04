Tak dziś wygląda 17-letnia córka Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej. Julia może pochwalić się imponującym CV (ZDJĘCIA)

Historia miłości Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej zaczęła się na parkiecie " Tańca z Gwiazdami ", kiedy to oboje zostali sparowani na potrzeby drugiej edycji tanecznego show. Wielogodzinne wspólne próby sprawiły, że między nimi narodziło się coś więcej. Owocem ich związku jest córka Julia . Niestety sielanka nie trwała wiecznie. Po wielu latach wspólnego życia doszło do rozpadu relacji. Mimo rozstania oboje mają dobre kontakty i wychowują córkę Julię.

Nie chcę mówić, że to jest miłość, dlatego, że nie jesteśmy już parą. Piotr jest taką osobą, wobec której nie można być obojętnym. Jednocześnie można go kochać, nienawidzić, tęsknić i chcieć, żeby już poszedł. Wszystkie skrajne emocje pasują do Piotra Gąsowskiego. I przez to jest taki uzależniający - mówiła Głogowska na łamach programu "Uwaga! Kulisy sławy".