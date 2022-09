Tak dziś wygląda 54-letnia Anastacia, której hity nucił cały świat. Poznalibyście ją? (ZDJĘCIA)

Pela 22 min. temu zgłoś do moderacji 20 0 Odpowiedz

Czytałam że wytwórnia zaniżyła jej wiek bo w momencie wychodzenia tej piosenki była już po czterdziestce i "nie sprzedałoby się to". Świetny głos dobra piosenka nie wystarczyły bo rzekomo była za stara. Mimo że przecież nie wyglądała na 40 lat. Facetowi by czegoś takiego nikt nie zaproponował, a kobiety to mają być młode i seksowne.