Tak dziś wygląda Agnieszka Pilaszewska! Alina Krawczyk z "Miodowych lat" przeszła sporą metamorfozę (ZDJĘCIA)

Choć serial Miodowe lata okazał się dla jego aktorów przepustką do ogólnopolskiej rozpoznawalności, to czas leci, a ich miejsce coraz częściej zajmują nowe twarze związane z młodym pokoleniem. Faktem jest jednak, że Agnieszka Pilaszewska do dziś cieszy się ogromną sympatią, a losy serialowej Alinki co jakiś czas z chęcią przypominają sobie tysiące Polaków.