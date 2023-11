Tak dziś wygląda Alicja Boratyn z "Blog 27". Piosenkarka ma 31 lat i stawia na karierę u boku męża! Poznalibyście ją? (ZDJĘCIA)

Alicja Boratyn rozpoczęła swoją karierę muzyczną w wieku zaledwie 13 lat, kiedy razem z Tolą Szlagowską założyła zespół "Blog 27". Dziewczyny znały się od dziecka i łączyła je niemalże siostrzana więź. Piosenkarki postawiły na rzucający się w oczy i nieco mroczny wizerunek emo. "Blog 27" bardzo szybko stał się popularny, a na ich pierwszej płycie "<LOL>" znalazły się takie przeboje jak "Uh La La La", "Hey Boy (Get Your Ass Up)" czy "Wid Out Ya".