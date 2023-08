Tak DZIŚ wygląda Andzia z "Warsaw Shore". Bardzo się zmieniła? (FOTO)

" Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy " to program, który od samego początku wzbudzał bardzo skrajne opinie w naszym społeczeństwie. Mimo że bywał szeroko krytykowany, to i tak doczekał się już 18 sezonów. Choć skład ekipy z sezonu na sezon się zmieniał, a niektórzy zakończyli swoją przygodę z show biznesem - to program wprowadził do show-biznesu sporo... ciekawych osobowości. W przestrzeni medialnej wciąż dobrze radzą sobie m.in. Ewelona, Stifler, czy Alan Kwieciński.

Metamorofoza uczestniczki "Warsaw Shore"

W ósmym sezonie "Warsaw Shore" pojawiła się też niejaka Anna Papierz, znana jako Andzia, która dołączyła do ekipy na Summer Campie. Wyróżniała się pewnością siebie, otwartością na nowe, oraz - jak reszta uczestników - zamiłowaniem do imprez. Choć nie zagrzała w ekipie miejsca na długo, została jedną z najlepiej zapamiętanych uczestniczek. Andzia zadbała o to, by po programie też było o niej głośno. Przy każdej możliwej okazji starała się wywołać konflikt, a afery to jej drugie imię.