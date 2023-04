Tak dziś wygląda Basshunter. 38-letni wykonawca hitu "Boten Anna" mocno się zmienił! (ZDJĘCIA)

W każdej muzycznej dekadzie pojawiają się artyści, którzy w krótkim czasie podbijają listy przebojów i równie szybko popadają w zapomnienie. Jednym z takich przypadków może być szwedzki DJ, producent i wokalista Basshunter, który uzyskał już status ikony wczesnych lat dwutysięcznych. W 2006 roku żadna dyskoteka w Polsce i wielu innych krajach Europy nie mogła obejść się bez jego hitów. Utwory "Boten Anna" czy "Now You're Gone" rozgrzewały parkiety do czerwoności. Dziś dla wielu stały się tzw. "guilty pleasure" i dostarczają sporej dawki nostalgii.