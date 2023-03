Tak dziś wygląda córka Solejuków z "Rancza"! Anna Stępień ma już 26 lat. Czym się zajmuje? (FOTO)

Emitowane w latach 2006-2016 "Ranczo" to jeden z popularniejszych polskich seriali. Przez pewien czas komediowo-obyczajowy tasiemiec można było nawet oglądać na Netfliksie.

Anna Stępień wcielała się w postać Kasi Solejuk

Do grona tych drugich zaliczyć można Annę Stępień , czyli serialową Kaśkę Solejuk - jedyną córkę Kazimiery i Macieja Solejuków , w których wcielali się Katarzyna Żak i Sylwester Maciejewski.

Dziewięcioletnia wówczas Stępień grała już w pierwszych odcinkach "Rancza" i pojawiała się w nim aż do zakończenia emisji produkcji. Co prawda, nie należała do czołówki głównych bohaterów, fani serialu z pewnością doskonale ją pamiętają.