Tak dziś wygląda córka Waldemara Goszcza. Wiktoria ma 26 lat i stroni już od show biznesu (ZDJĘCIA)

Od śmierci Waldemara Goszcza minęło już 20 lat. Wiktoria Goszcz ostatecznie nie związała się z show biznesem, ale próbowała sił jako modelka. W 2018 roku wystąpiła w pokazie Macieja Zienia , prezentując ubrania z kolekcji "Under Pressure". Podpisała też kontrakt z międzynarodową agencją WS Model Agency, a jej zdjęcie znalazło się we francuskim"Eclair Magazine".

Wiktoria Goszcz - przedsiębiorcza i wszechstronna mama

Mam na imię Wiktoria, ale muszę się Wam przyznać, że nie lubię jak się tak do mnie zwraca. Wolę Wika czy Wiki, jakoś tak bardziej na luzie. Jestem mamą kilkumiesięcznego Stasia i dwóch futrzastych kociaków. Po porodzie wiele rzeczy uległo przewartościowaniu. Do tego stopnia, że z dnia na dzień postanowiłam wyrzucić moje badanie magisterskie do kosza i zacząć pracę od nowa. Po 5 latach jestem na ostatniej prostej do otrzymania tytułu magistra psychologii. Poza tym interesuję się modą i gotowaniem. Od niedawna umiem nawet piec torty - napisała.