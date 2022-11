Tak dziś wygląda Jessica z "Rolnik szuka żony"! Bardzo się zmieniła... (ZDJĘCIA)

"Rolnik szuka żony" , podobnie jak inne randkowe formaty, okazał się dla garstki z jego uczestników trampoliną do kariery w mediach. Jedni, jak "królowa pieczarek" czy małżeństwo Bardowskich, wciąż goszczą w telewizji i udzielają wywiadów, inni z kolei usilnie próbowali przedłużyć swoje pięć minut.

Jessica Miemiec zaczynała w "Rolnik szuka żony". Teraz szukała miłości w "Magii nagości"

Jesteśmy razem od marca tego roku. Ma na imię Ryszard, tylko ja do niego mówię Ricardo - mówiła w Telemagazynie.

Niestety wygląda na to, że Ricardo jednak nie był w stanie zatrzymać jej przy sobie, gdyż Jessica znów była zmuszona szukać miłości na własną rękę. Kilka tygodni temu głośno było o tym, że Miemiec wystąpi w programie "Magia nagości" , gdzie pod okiem Beaty Olgi Kowalskiej spróbuje znaleźć ukochanego w stroju Ewy.

Jessica Miemiec wystąpiła w "Magii nagości". Internauci podzieleni

Ostatecznie Jessica pojawiła się w jednym z odcinków obecnej edycji randkowego show. Tym razem to nie ona wybierała kandydata spośród roznegliżowanych panów, lecz to jeden z uczestników mógł ją obserwować nago w kolorowej kabinie. Choć była blisko randki, to wybór nagiego jegomościa padł na inną kandydatkę, a Jessica ponownie musiała obejść się smakiem.