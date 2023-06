Tak dziś wygląda Julia Chatys, czyli Kasia z "Na Wspólnej". Bardzo się zmieniła? (FOTO)

Julia Chatys dołączyła do obsady serialu "Na Wspólnej" w wieku 15 lat. Aktorka wcielała się w rolę Katarzyny Berg - córki Bogdana Berga i wnuczki Marii i Włodka Ziębów. Serialowa Kasia to wielka entuzjastka mody, która postanowiła wyjechać do Włoch na studia modowe. Aktorka przez ostatnie lata dorastała na oczach widzów. Zobaczcie, jak teraz wygląda.