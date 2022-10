Tak dziś wygląda Laska z "Chłopaki nie płaczą". Tomasz Bajer porzucił aktorstwo (FOTO)

To postać szczególna, od początku do końca mój autorski pomysł, o który musiałem walczyć. Chłopak, którego wypatrzyłem na spotkaniu z młodzieżą w jednym z poznańskich liceów - zdradził Olaf Lubaszenko w swojej biografii "Chłopaki też płaczą".

Nie spodobało im się, że był to chłopak specyficzny. Nawet mówił dość niestandardowo jak na przyzwyczajenia polskich filmowców. Akcentował po swojemu. Po pierwszych projekcjach współproducenci namawiali mnie, bym tę decyzję obsadową przemyślał — innymi słowy, sugerowali, by zmienić aktora [...] Czułem, że Tomek ma w sobie to coś, co trafi bezpośrednio do młodych ludzi i dobrze zafunkcjonuje. Była w nim po prostu jakaś prawda, niczego nie udawał - napisał Olaf Lubaszenko.