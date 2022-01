Tak dziś wygląda Magdalena Swat z pierwszej edycji "Top Model"! Poznajecie ją? (ZDJĘCIA)

Ponad 10 lat temu "Top Model" zadebiutowało na polskich ekranach. Na castingu do nowego programu TVN pojawił się wówczas tłum aspirujących modelek. Jedną z nich była 19-letnia Magdalena Swat z Ostrowca Świętokrzyskiego, która od początku zachwyciła Marcina Tyszkę "magnetycznym chodem". Rudowłosa dziewczyna otrzymała od jurorów przepustkę do dalszego etapu i choć ostatecznie nie udało jej się zająć miejsca w pierwszej trójce, to udział w popularnym show otworzył jej drzwi do dalszej kariery.