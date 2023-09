Tak dziś wygląda Mara Wilson, która grała Matyldę w kultowej produkcji. Po wielkim sukcesie ZNIKNĘŁA z show biznesu (FOTO)

Traumatyczne doświadczenia Mary Wilson

Zauważyłam, że zwracam uwagę dużo starszych mężczyzn, co wydawało mi się złe. Googlowałam moje nazwisko, co było okropnym posunięciem. Trafiłam na rozmowy o dziecięcym porno i Photoshopie. Trudno było mi rozmawiać o tym z rodzicami, bo czułam, że jestem dla nich ciężarem. Wstydziłam się– wyjawiła w dokumencie HBO.

Wpłynęło to na mnie bardzo i na długi czas. Miałam w głowie taką myśl, że nie jestem już słodka, piękna, więc jestem bezwartościowa. Ponieważ bezpośrednio powiązałam to właśnie z upadkiem mojej kariery. Mimo że byłam trochę wypalona, to nadal nie jest to miłym uczciem, zostać odrzuconym. Przez długi czas miałam dysmorfię dotyczącą tego, jak wyglądam i miałam obsesję na tym punkcie – ujawniła w rozmowie z "The Guardian"