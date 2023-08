Tak dziś wygląda Marta Chodorowska, czyli serialowa Klaudia Kozioł z "Rancza". Poznalibyście ją na ulicy? (ZDJĘCIA)

Serial "Ranczo" kilkanaście lat temu podbił serca telewidzów. W szczytowym momencie popularności oglądał go niemal, co czwarty Polak. Jego twórcy do dziś otrzymują wyrazy ogromnej sympatii, o czym mogą świadczyć m.in. ogromna liczba wciąż emitowanych powtórek, coroczne spotkania z aktorami w Jeruzalu pełniącym funkcję serialowych Wilkowyj, czy otrzymana rok temu Telekamera za najlepszą produkcję telewizyjną 25-lecia.

Komediowo-obyczajowy serial jakiś czas temu zyskał drugie życie, trafiając do oferty platformy Netflix. Kiedy wydawało się, że niemal wszyscy widzieli go już przy okazji premierowej emisji w TVP, niespodziewanie okazało się, że również w największym serwisie streamingowym znalazł swoje duże i wierne grono odbiorców. Wielu jego użytkowników zaczęło sprawdzać, co obecnie słychać u odtwórców ich ulubionych postaci. Jedną z nich z pewnością była Klaudia Kozioł, w którą przez 10 lat wcielała się Marta Chodorowska.

Marta Chodorowska grała w "Ranczu" córkę wójta. Czym obecnie się zajmuje?

"Ranczo" było przepustką do dalszej kariery aktorskiej dla wielu występujących w nim osób. Na jego wielkim sukcesie skorzystała Marta Chodorowska, która zagrała rolę Klaudii Kozioł, córki wójta i gospodyni domowej. Dziewczyna z sezonu na sezon zaskakiwała kolejnymi zmianami wizerunku, pomysłami na życie oraz partnerami. Widzowie bardzo szybko polubili jej barwną osobowość, temperament i zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności.

Tuż po zakończeniu zdjęć do "Rancza" aktorka otrzymała propozycję od twórców serialu "Pierwsza miłość", w którym do dziś wciela się w postać Marzeny. W ostatnim czasie Marta Chodorowska miała możliwość wcielić się także w czarne charaktery. W serialu "Lulu" zagrała kochankę męża głównej bohaterki (w tej roli Anna Dereszowska). Niedawno dołączyła też do obsady "M jak miłość". Postać mecenas Julii mocno namieszała w życiu Andrzeja Budzyńskiego odtwarzanego przez Krystiana Wieczorka.

Chodorowską można również spotkać na deskach stołecznych teatrów. Występuje w kilku spektaklach Teatru Capitol i Teatru Kamienica. Przedstawienia z jej udziałem wystawiane są niemal w całej Polsce, co w dużej mierze wypełnia jej zawodowy czas.

Na co dzień Marta wiedzie spokojne życie rodzinne. W 2014 roku została mamą chłopca, któremu nadała imię Władysław. Rok później w tajemnicy przed mediami wyszła za mąż za jego tatę. Wiadomo o nim jedynie, że jest właścicielem jednej z agencji reklamowych. Aktorka mocno strzeże swojej prywatności.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Joanna Krupa planuje kolejne dziecko? "Kochałam być w ciąży"

Jak obecnie wygląda Marta Chodorowska?

Od emisji ostatniego sezonu "Rancza" minęło już 7 lat. Dzięki mediom społecznościowym możemy jednak podejrzeć, jak przez ten czas zmienili się jego bohaterowie.

Marta bardzo chętnie relacjonuje w internecie chwile spędzane poza planem filmowym. Ostatnio podzieliła się relacją z podróży po krajach nadbałtyckich. Często pokazuje też efekty treningów i wytężonej pracy nad ciałem. Spore zainteresowanie wzbudziło jej zdjęcie z plaży, na którym zaprezentowała się tak, jak ją Pan Bóg stworzył. O komentarz pokusił się nawet jej kolega z planu "Rancza", Cezary Żak.

Zmieniła się coś?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.