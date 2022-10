Tak dziś wygląda Nela Zawadzka z "The Voice Kids". Poznalibyście ją? (FOTO)

Nela Zawadzka postanowiła zawalczyć o marzenia i zaledwie jako dziesięcioletnia dziewczynka wzięła udział w castingu do "The Voice Kids". Jej wykonanie "Meluzyny" zrobił na jurorach tak duże wrażenie, że wszyscy zdecydowali wcisnąć czerwony przycisk, co wiąże się z chęcią przyjęcia uczestnika do swojej drużyny. Pochodząca z Węgrowa dziewczynka co prawda nie wygrała programu, ale dotarła aż do finału, gdzie wykonała piosenkę z repertuaru Bajm "Co mi Panie Dasz?". Pomimo upływu czasu, 14-latka wciąż pasjonuje się muzyką, a jej kanał na YouTube subskrybuje ponad 60 tysięcy osób.