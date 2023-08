Tak dziś wygląda Nelli Rokita. Była posłanka zatańczy w programie. "Wszystko robię źle" (FOTO)

Nelli Rokita to jedna z najbardziej wyrazistych posłanek w historii Prawa i Sprawiedliwości. Swego czasu była regularnie parodiowana w show Szymona Majewskiego. Mimo że lata temu zeszła z politycznej sceny, wielu Polaków nadal dobrze ją pamięta.

Co dziś robi Nelli Rokita?

Doradczyni Lecha Kaczyńskiego była znana ze swojego temperamentu, elokwencji i znajomości aż sześciu języków obcych. Urodziła się w Czelabińsku, ale pochodzi z niemieckiej rodziny. Kilka lat temu Nelli Rokita próbowała swoich sił na Instagramie. Od 2021 r. nie wrzucała jednak do sieci żadnych zdjęć. A tak się składa, że teraz miałaby czym się pochwalić.

66-latka bierze udział w lokalnym programie rozrywkowym "DANCE WITH ME - zatańcz ze mną". Jej pląsy nadzoruje profesjonalny tancerz Maciej Muniak. Nelli opowiedziała o kulisach show w wywiadzie dla "Hello Kraków". Jak przyznała, pierwsze lekcje tańca były dla niej niełatwym zderzeniem z rzeczywistością.