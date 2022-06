Tak dziś wygląda Patty! Przeszła ogromną metamorfozę, wyszła za mąż i urodziła córeczkę... (ZDJĘCIA)

Onomatopeja 25 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Znam ten jej hit. Ta piosenka to totalne dno. Ledwo dotrwałam do końca tak wielkie poczucie żenady czułam. Julki pewnie jednak zachwycone do dziś. Fajnie że ma męża i córkę.