Tak dziś wygląda prawie 22-letnia córka Katarzyny Figury. Koko kształci się na zagranicznej uczelni. Podobna do mamy? (ZDJĘCIA)

Katarzyna Figura podniosła się z wielu życiowych zakrętów. W 2000 r. aktorka poślubiła producenta filmowego, Kaia Schoenhalsa . Małżeństwo z Amerykaninem stało się początkiem olbrzymiego dramatu, który rozgrywał się na oczach ich dwóch dorastających córek . Pomimo doświadczanego na co dzień cierpienia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, wiedziała, że musi podjąć walkę ze swoim oprawcą. Z myślą o dziewczynkach ponad 10 lat temu całkowicie zmieniła swoje życie, tworząc dla nich nowy, bezpieczny dom, jednocześnie będąc możliwie największym wsparciem w realizacji ich pasji i marzeń.

Pełnoletnie już córki gwiazdy kina wyfrunęły z gniazda. Starsza z nich, Koko , 1,5 roku temu podjęła studia w Paryżu . Zafascynowana europejską stolicą jej młodsza siostra Kaszmir z czasem dołączyła do niej, kontynuując edukację licealną poza granicami ojczyzny. Dziewczyny wielokrotnie pojawiały się u boku mamy przy okazji wywiadów prasowych i występów w programach telewizyjnych.

Moje córki są wielką inspiracją dla mnie . Są też od lat wiernymi widzami wszystkiego, co robię. To nie tylko filmy, ale w dużym stopniu teatr - opowiedziała Katarzyna Figura podczas wizyty w "Dzień Dobry TVN".

Jak wygląda starsza córka Katarzyny Figury?

Z czasem 21-latka zmieniła uczelnię i miejsce zamieszkania. Od kilku miesięcy zdobywa wyższe wykształcenie na prestiżowej uczelni artystycznej w Londynie. Jak sama nazwa wskazuje, University of the Arts specjalizuje się w wielu dziedzinach sztuki, od projektowania wnętrz, przez malarstwo i fotografię, aż do teatru.