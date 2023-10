Tak dziś wygląda Sara Müldner, czyli serialowa Julka z "Na dobre i na złe". Co teraz robi 34-latka? (FOTO)

Sara Müldner pochodzi z artystycznej rodziny. Jej mamą jest aktorka Izabella Dziarska a ojciec Jacek Müldner-Nieckowski - rzeźbiarzem. Urodziła się w 1989 roku, a w wieku zaledwie 9 lat zadebiutowała w serialu przygodowym "Trzy szalone zera".

Sara była jedną z dziecięcych gwiazd lat 90. Widzowie pokochali młodą aktorkę za role adopcyjnej córki doktor Zofii Burskiej — Julkę Nowak — w cieszącym się popularnością serialu "Na dobre i na złe". Rola Julki przyniosła Sarze niewątpliwą rozpoznawalność . Nic więc dziwnego, że widzowie byli zaskoczeni, gdy nagle zdecydowała się zniknąć z ekranów telewizorów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: TYLKO U NAS! Weronika Rosati ODPOWIADA Tedemu! "Niech się tym zajmą prawnicy"

Sara Müldner, czyli serialowa Julka z "Na dobre i na złe" ma już 34-lata. Czym obecnie się zajmuje?

Młoda aktorka postanowiła w 2007 roku zrezygnować z roli, aby poświęcić się edukacji. Müldner podeszła do tematu swojej edukacji ambitnie i wyemigrowała wówczas do Francji, by studiować aktorstwo. Tam pobierała nauki w prestiżowej szkole Cours Florent. Sara studiowała również filozofię na Sorbonie, ale ostatecznie zdecydowała się na powrót do ojczyzny.

Wszystko zmieniło się, gdy zrobiłam maturę i zrezygnowałam z serialu "Na dobre i na złe". Wyjechałam do Paryża, do szkoły aktorskiej, do której dostałam się z pierwszą lokatą. Gdy skończyłam szkołę, wróciłam do Polski i musiałam zmierzyć się z "nową normalnością" [...] Mogłam liczyć tylko na nieciekawe rólki w serialach, które niezbyt mnie interesowały. Okazało się, że w ciągu kilku lat rynek się zmienił, coraz mniej istotny jest talent i dorobek aktorski, ich miejsce zajęła umiejętność promowania siebie - mówiła w rozmowie z portalem "Na Temat".

Jest też taka rzecz, którą chciałabym się kiedyś zająć – praca jako dyrektor castingu - dodała.

Sara Müldner wystąpiła jeszcze w kilku produkcjach i wciąż próbuje swoich sił w aktorstwie, jednak nie dąży do tego za wszelką cenę. Doskonale odnalazła się natomiast w pisaniu scenariuszy. Ponieważ Sara Müldner biegle posługuje się trzema językami obcymi, zajmuje się również wykonywaniem przekładów i tłumaczeń.

Chociaż nie zapowiada się, by aktorka zaliczyła głośny powrót do show-biznesu, to od czasu do czasu przypomina o sobie mediom poprzez udział w programach rozrywkowych m.in. "Jaka to melodia?". Dzięki temu możemy zobaczyć, jak dziś wygląda serialowa Julka z "Na dobre i na złe".

Bardzo się zmieniła?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.