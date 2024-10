Tak Julia Żugaj kilka dni temu mówiła o byłym narzeczonym. Zaprzeczała rozstaniu

Pani Małgosiu. Bardzo dziękuję za te miłe, wspaniałe słowa. Potwierdzają nasze olbrzymie zaangażowanie w dobór odpowiedniej konstrukcji biustonosza dla każdej z Pań. Jak bardzo jest to ważne, codziennie się o tym przekonujemy. '' Rozmiar to nie wszystko". Każda z nas jest inna , każda z nas ma inne potrzeby, to w przymierzalni każdego dnia z tym się spotykamy. Warto przyjrzeć się bogatej ofercie naszego salonu. Mamy duży wybór bielizny nocnej; piżamy, koszulki nocne. Figi różnych polskich firm, różne fasony od klasycznych po modele maxi, również tanga i brazyliany. Biustonosze push up, biustonosze usztywniane, miękkie-soft, czy półusztywniane. Oferujemy bieliznę dla mam karmiących, dla nastolatek czy Pań w podeszłym wieku mających szczególne potrzeby. Rajstopy to nasz "konik". Różne rodzaje włókien, różne sploty, różne grubości od 5 den do 300 den . Kolory w sezonie jesienno - zimowym pełen szał.... Jeszcze raz bardzo dziękujemy za dobre słowo i do szybkiego zobaczenia.