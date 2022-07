Tak Kacperek z "Rodzinki.pl" świętował 18. URODZINY! Mateusz Pawłowski hucznie wszedł w dorosłość (ZDJĘCIA)

Uleczka 55 min. temu zgłoś do moderacji 19 0 Odpowiedz

pudel chce sprowokować kąśliwe komentarze na temat chłopaka, powtarzając artykuły. Skończył 18 lat , to już można hejt prowokować ???? Zostawcie go w spokoju. Żyje jak normalny chłopak /dzieciak, mimo, że był od dziecka aktorem. Pokażcie swoje dzieci, braci itd! Najważniejsze żeby był zdrowy psychicznie i szczęśliwy! Nic nikomu do tego, jak dorasta, jaką nosi fryzurę i jaki ma styl. Najważniejsze żeby zachował równowagę w życiu i dystans do komentarzy niskiego lotu. Buziaki dla tych zatrutych, może jak będą czuć się bardziej kochani, to nie będą tacy złośliwi :*