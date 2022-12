Tak kiedyś wyglądała Karolina Pajączkowska z TVP! Wystąpiła w "Top Model" i walczyła o koronę miss (STARE ZDJĘCIA)

Karolina Pajączkowska to dziś jedna z prominentnych postaci TVP. Choć w telewizji publicznej realizuje się już od jakiegoś czasu, to wcześniej realizowała się na zupełnie innych polach. Nie tylko pracowała w serwisach informacyjnych konkurencyjnej stacji, co wielu wciąż jej wypomina, ale również widziała dla siebie miejsce w modelingu.

Karolina Pajączkowska odnalazła się jako gwiazda TVP. "Jestem gwarantem rzetelności"

Karolina Pajączkowska zadomowiła się już w Telewizji Polskiej na dobre, jednak pierwsze kroki w świecie mediów stawiała jeszcze wiele lat temu. Nabrała też pewności siebie w nowej roli, na co wskazują jej wypowiedzi. W wywiadzie dla magazynu "W Sieci" twierdzi teraz, że w życiu kieruje się własnymi zasadami, a także ceni sobie niezależność i jako gwiazda TVP Info jest "gwarantem rzetelności".

Mówię to, co myślę, a nie to, co wypada. Często słyszę: "Byłaś w TVN, teraz jesteś w TVP, gdzie pójdziesz, jak cię zwolnią?". Gdzie pójdę? Może do CNN. Jestem dwujęzyczna. Nikomu nie muszę przyklaskiwać - twierdzi i ogłasza: Najlepsze lata mam przed sobą. Jestem gwarantem rzetelności. Nie dodaję komentarzy, bo nie ma takiej potrzeby. Jestem typem amerykańskiej prezenterki w stylu Fox News.

Zobacz również: Karolina Pajączkowska chwali się złotą kreacją i reaguje na obraźliwy komentarz

Wielu zapewne zadaje sobie pytanie, jak niegdyś wyglądały losy obecnej gwiazdy stacji. Otóż po raz pierwszy media przyuważyły ją w 2011 roku, gdy udała jej się wywalczyć tytuł Miss Studentek, a potem także Miss Foto. Przygodę z konkursami piękności kontynuowała zresztą dość długo, a następnym krokiem była właśnie telewizja.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Pudelek robi wielkie podsumowanie 2022 roku

Jak kiedyś wyglądała Karolina Pajączkowska? Prezenterka TVP przeszła sporą metamorfozę

Zdjęcia Pajączkowskiej z konkursów miss sprzed lat wciąż krążą w sieci, a sama zainteresowana intensywnie prowadziła też instagramowy profil, gdzie chwaliła się codziennością i materiałami zza kulis. Szansę na karierę starała się wykorzystać również podczas nagrań do drugiej edycji "Top Model", gdzie co prawda przeszła wstępny casting, jednak nie załapała się do finałowej trzynastki.

Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo telewizja TVN wkrótce i tak nawiązała z nią współpracę. Od października 2016 roku Pajączkowska często gościła na antenie TVN24 i TVN24 BiS, gdzie kilka miesięcy później prowadziła program "Debata młodych". Niestety nie zadomowiła się tam na długo, a w listopadzie 2019 roku już pracowała w TVP, gdzie relacjonowała wybory parlamentarne w Hiszpanii.

Nie sposób nie zauważyć, że przez te wszystkie lata Karolina przeszła sporą metamorfozę. Dziś po aspirującej modelce z wybiegu dla missek nie ma już śladu, a Pajączkowska widzi dla siebie miejsce właśnie jako dziennikarka. W internecie jednak nic nie ginie, więc jej przemianę możecie ocenić sami.

Poznalibyście ją na ulicy?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.