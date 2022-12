Tak kiedyś wyglądała Paulina Nowicka! Chciała zostać miss i wystąpiła w teledysku znanego rapera (STARE ZDJĘCIA)

Paulina Nowicka została żoną Jakuba Rzeźniczaka. Robiła karierę już wcześniej

Pod zdjęciami z romantycznej podróży poślubnej Jakub Rzeźniczak nie szczędził ukochanej miłych słów w komentarzach, gdzie tytułował ją "piękną i naturalną". Wtedy też musiał stawić czoła internetowym niedowiarkom, którzy utrzymują, że Paulina Nowicka majstrowała przy urodzie i ma powiększone usta. Kuba zapewnia jednak, że to nieprawda i tłumaczy to względami medycznymi.

Nie ma, bo nie może - zaczął, a po kolejnych wpisach wypalił: Ja pani tłumaczę, że Paulina ze względów zdrowotnych nie może mieć zrobionych ust. Jeśli by miała, to bym to przyznał, w czym problem?