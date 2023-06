Tak Krzysztof Cugowski mówił o nowej partnerce syna: "My ją znamy DŁUŻEJ NIŻ PIOTR"

Lowe-las 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Całe szczęście, że to lekarka , na dodatek z doktoratem hohoho nie byle co! Bo wtedy kocha się wyjątkowo i zachwyt pociotków zarąbisty. Gdybym się trafiła kasjerka z dyskontu?!? To co?!? No k.źwa przecież nie realne to jest!