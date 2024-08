Tak Krzysztof Rutkowski wyglądał TRZY DEKADY TEMU. Po kwadratowej fryzurze, błyskotkach i markowych ciuchach ani śladu (FOTO)

Krzysztof Rutkowski to z pewnością jedna z bardziej barwnych postaci, które pojawiły się na naszym medialnym horyzoncie. Zasłynął jako detektyw-celebryta, dziś natomiast on i jego charakterystyczna fryzura stały się niemal częścią popkultury. Zastanawialiście się jednak, jak "Rutek" wyglądał wiele lat temu? Niektórzy mogliby go nie rozpoznać.

Jak Krzysztof Rutkowski wyglądał 30 lat temu? Można się zdziwić

Na szczęście działalność rodzimych osobowości mediów zostawia ślady, które można prześledzić nawet po latach. Nie inaczej jest w przypadku Rutkowskiego, który w latach 90. założył swoją własną agencję detektywistyczną, stając się właścicielem Biura Detektywistycznego "Rutkowski". Już wtedy przyciągał uwagę prasy, ale zapewne w nieco inny sposób niż obecnie.

To, co rzuca się w oczy na archiwalnych zdjęciach, to przede wszystkim zupełnie inny styl słynnego detektywa bez licencji. Nie chodził jeszcze w ciuchach z metkami znanych marek, a na szyi próżno szukać kosztownych "kajdanów", którymi dziś epatuje. Fryzura też była niespecjalnie kwadratowa, co teraz byłoby przecież nie do pomyślenia.

Nie ma wątpliwości, że Krzysztof przeszedł znaczną metamorfozę, a na niektórych zdjęciach wręcz trudno go rozpoznać. Z czego to wynika? Cóż, w dużej mierze zapewne z majątku, którym może się dziś poszczycić. Jak sam mówił na łamach "Super Expressu", nie zamierza się ograniczać, bo po prostu go stać.

Ja bardzo ciężko pracuję i nie mam zamiaru żałować sobie i swojej rodzinie na coś, co jest w zasięgu mojej ręki - cytował jego słowa dziennik. W moim życiu bywały momenty, że było bardzo źle, ale dziś moje firmy osiągnęła bardzo dobry pułap ekonomiczny. Nie będę sobie żałował na drogie ciuchy i luksus, bo mnie na nie po prostu stać.

Zobaczcie, jak "Rutek" wyglądał trzy dekady temu. Poznalibyście go na ulicy?

