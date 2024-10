Tak Magda Gessler prezentuje się BEZ DOCZEPÓW. Różnica jest spora

Magda Gessler od lat jest jedną z najbardziej wyrazistych postaci w polskim show-biznesie. Dała się poznać nie tylko jako "kreatorka smaku", która ratuje podupadające knajpy od wizji bankructwa, ale również jako silna osobowość medialna. Niektóre teksty gwiazdy TVN na dobre weszły już do medialnego żargonu, a ona chętnie posyła swoim obserwatorom "besos".

Rzucanie talerzami i oskarżanie właścicieli rozmaitych jadłodajni o "trucie ludzi", nie jest jedynym zajęciem Gessler. Magda jest również niezwykle aktywna na Instagramie, na którym obserwuje ją ponad 1,3 miliona internautów. To właśnie tam odsłania przed internautami nieco więcej prywatności i... naturalności.

Nie dziwi fakt, że w dzisiejszych czasach w mediach naturalność jest raczej czymś wyjątkowym. Gwiazdy, pokazując się bez makijażu, wprawiają w osłupienie fanów, którzy przyzwyczaili się do oglądania ich w "pełnym opakowaniu". Co jakiś czas zdarza im się również zrzucić sztuczne pukle i w pełni odsłonić swoje prawdziwe "ja".

Magda Gessler bez doczepów

Tak też od czasu do czasu robi Magda Gessler, która kilkukrotnie pokazała się na Instagramie w naturalnym wydaniu. Okazało się wówczas, że burza blond loków to w dużej mierze doczepy, a na co dzień restauratorka nie może się cieszyć aż tak pokaźną objętością.