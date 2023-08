Tak Małgorzata Ostrowska-Królikowska komentuje angaż Wieniawy do "Mam Talent". "Niedoszła synowa" już zareagowała

Życie uczuciowe Antka Królikowskiego należy chyba do jednego z najbardziej skomplikowanych w branży. Dziś jest w trakcie rozwodu z Joanną Opozdą i układa sobie życie u boku Izabeli, a to dopiero próbka tego, co działo się u niego w ciągu ostatnich lat. Wcześniej jedną z jego sympatii była Julia Wieniawa, a ich związek udało się dla odmiany zakończyć bez atmosfery skandalu.