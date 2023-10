Tak "Mallu" z "Hotelu Paradise" wyglądała PRZED powiększeniem ust. "Nie czułam się ładna. Popadłam w wiele kompleksów" (FOTO)

Siódmy sezon "Hotelu Paradise" powoli zbliża się do finału. Jak to co edycję bywa, klasycznie nie brakuje w nim skandali i burzliwych uczuć. Do wyróżniających się postaci definitywnie można zaliczyć Rocha, który obecnie znajduje się w największym ogniu krytyki ze strony widzów. Równie dużą popularnością cieszy się Karolina, znana też jako Mallu, która w "Hotelu" sparowała się z Marvinem.