Tak Marcelina Zawadzka bawi się w Los Angeles: spacery środkiem ulicy, zachody słońca i pałaszowanie burgerów

Kocham Los Angeles za ten hippie vibe. Co jak co ale w latach 70. to miejsce było kolebką ruchu hippisowskiego, dzieci kwiatów. Jak zaproponowano mi zrobienie filmu i sesji zdjęciowej w tym klimacie, nie mogłam odmówić. Kocham te czasy a szczególnie modę. To właśnie w tych czasach młodzi ludzie zaczęli pokazywać swoją wolność, walczyć o swoje prawa - poprzez ubrania i styl życia! Dzwony, długie sukienki w kwiaty, krótkie topy, chusty na głowach - w latach 70’s moda była kolorowa i nie miała ograniczeń - tłumaczyła fanom Zawadzka.