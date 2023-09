Tak Marcin Daniec skomentował aferę z Krzysztofem Daukszewiczem w "Szkle kontaktowym". Nagle padł temat zarobków w TVN-ie

[-.,-] 38 min. temu zgłoś do moderacji 39 5 Odpowiedz

Wole satyrę nawet niskich lotów niż to obrażalstwo. Mam marne włosy i małe cycki i nie mam problemu, żeby ktoś z tego żartował. Żarty pozwalają rozbroić wiele sytuacji. Humor i śmiech są niezbędne dla zdrowia psychicznego. A jeśli chodzi o osoby trans to sprawa jest prosta: żadne operacje żadne sukienki nie zrobią z faceta kobiety i na odwrót. Jesteś płci żeńskiej lub męskiej. Co sobie utniesz, przyszyjesz, jakie bierzesz leki, w co się obierzesz i czym się umalujesz - to wszystko jest całkowicie bez znaczenia dla twojej płci. Z chromosomami się rodzisz. Całe to wymuszanie nazywania krowy koniem jest absurdem i obelgą dla rozumu. Możesz mieć miseczkę ZZ, metrowe tipsy, malować się i stroić jak tylko chcesz. Nikt tego nie zabrania. Mnie to nie obchodzi i w niczym mi nie przeszkadza, ale jeśli jesteś XY to jesteś facetem i umrzesz jako facet. Kropka.