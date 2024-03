Tak mieszkają Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny. Mają LUKSUSOWĄ WILLĘ w podwarszawskim lesie (ZDJĘCIA)

Ivanka 42 min. temu zgłoś do moderacji 5 6 Odpowiedz

Może i oni mają kasę, ale ida tak niepewne czasy że ja bym się już nie zdecydowała na kolejne dziecko. Wiem że w razie wojny poleca sobie do Hiszpanii i pusta Marina jedyne co będzie robić to biegać za łachami, ale gdyby nie daj Boże wybuchła 3 wojna światowa to tymi swoimi pieniędzmi będa mogli sobie doopę podetrzeć za przeproszeniem. Jak będzie głód na świecie to dolarem będzie mogła sobie wydmuchać nosa zasmarkanego