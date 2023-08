Tak może wyglądać w przyszłości DOROSŁY książę George. Pojawiły się porównania do znanego aktora (ZDJĘCIA)

Kolejne 15 min. temu zgłoś do moderacji 12 11 Odpowiedz

Juz3 pytanie referendalne . Tusk 3 raz dostał z plaskacza.teraz nawet młodzież która się polityką i najnowsza historią Polski nie interesowała dowiedziała się że był taki premier co wyprzedał majątek państwa za czapkę śliwek zagranicznym koncernom potem podniósł wiek emerytalny kobietom o 7 lat a mężczyznom o 2. Aby koncerny miały tania siłę roboczą aż do ich śmierci w fabrykach usytuowanych w Polsce na terenach za darmo otrzymanych od Tuska i zwolnione z płacenia podatków. Za ten ruch dostał w nagrodę posadę szafa rady unii europejskiej. A z tamtad próbował zmusić Polskę do przyjęcia nielegalnych imigrantów z Afryki i bliskiego wschodu. Tych imigrantów których zaprosiła do Europy Angela Merkel. Mężczyzn w wieku poborowym a nazywają ich kobietami z dziećmi albo inżynierami i ginekologami. Dziś podpalają Niemcy i Francję niszczą rabują dewastują I plądrują podpalają samochody gwałcą zbiorowo kobiety .