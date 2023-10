Tak na przestrzeni lat zmieniała się Izabela Macudzińska. Dziś wygląda JAK INNA OSOBA! (ZDJĘCIA)

Izabela Macudzińska zadebiutowała w mediach w 2018 roku, gdy pojawiła się w czwartej edycji show " Królowe Życia ". Bizneswoman z Poznania natychmiast podbiła serca widzów i gościła w programie aż do zakończenia jego emisji.

Chociaż "Królowe życia" zostały zdjęte z anteny, to widzowie wciąż mogą oglądać przedsiębiorczą 39-latke w bliźniaczym programie "Diabelnie Boskie". Celebrytka, influencerka, projektantka mody, a także miłośniczka luksusu chętnie dzieli się swoim królewskim życiem w mediach społecznościowych.

Tak na przestrzeni lat zmieniała się Izabela Macudzińska

Macudzińska chętnie chwali się również podróżami. Jakiś czas temu celebrytka zrelacjonowała swoją podróż do Turcji, jednak jej celem nie był odpoczynek, a udoskonalenie urody. 39-latka zdecydowała się na wypad do Turcji, by w tamtejszej klinice wykonać między innymi lifting policzków.