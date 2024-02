Tak NAPRAWDĘ wygląda cera Jennifer Lopez. Przez drobną wpadkę internauci zobaczyli ją bez filtra (FOTO)

Jennifer Lopez w show biznesie obecna jest od lat i choć może pochwalić się licznymi sukcesami i mocną pozycją w Hollywood, wciąż nie zwalnia tempa. Jedynie w ostatnim czasie gwiazda przygotowała dla swoich fanów aż trzy nowe projekty - płytę "This Is Me... Now" oraz film muzyczny i dokument o podobnych tytułach. Mimo upływających lat JLo wciąż niezmiennie imponuje zarówno swoją formą na scenie, jak i nienagannym wizerunkiem, a jej wielbiciele nadal nie dowierzają, że w ubiegłym roku skończyła 54 lata.