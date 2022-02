Tak OSZCZĘDZAJĄ celebrytki. Picie wody z kranu, ubieranie dzieci w second handach i "inwestowanie" w luksusowe torebki (ZDJĘCIA)

Dyskusja na temat ekologicznego stylu życia przetacza się przez media cyklicznie, a głos w sprawie ochoczo zabierają kolejni celebryci. Świadomość ekologiczna to dla wielu z nich... kupno butów za 60 złotych lub wybór ubrań z drugiej ręki.

Zobaczcie, kto z celebrytów dla "ratowania" domowego budżetu pije wodę z kranu, "inwestuje" w drogie torebki i ubiera dzieci w second handach.

Zofia Zborowska

Ubrania dla dziecka starczają na miesiąc. Ubrania dla siebie kupuję bardzo dobrej jakości, żeby starczyły mi na lata. Dresy dostałam w prezencie. Oddałam je przyjaciółce, bo ja mam dwie pary dresów, w których non stop chodzę. Kosztują one sporo, ale są z najbardziej ekologicznej firmy, jaką znam. Cieszę się, że zarabiam tyle, że mogą sobie na nie pozwolić. W dzisiejszych czasach według mnie powinno stawiać się na rzeczy z drugiej ręki albo na marki świadome i ekologiczne - napisała na Instagramie Zborowska.

Monika Mrozowska

Monika Mrozowska uwielbia dzielić się swoimi przemyśleniami na temat ekologicznego podejścia do życia. W pewnym momencie aktorka stwierdziła, że rezygnuje ze wszystkiego i wyprowadza się do lasu. Celebrytka zamierzała celebrować ekologiczne podejście do życia, rąbiąc drewno.