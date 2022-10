Tak Patrycja Markowska obchodzi Wszystkich Świętych: "Wylewamy trochę piwa na grób dziadka"

Zxcddoen 53 min. temu zgłoś do moderacji 14 15 Odpowiedz

Dziadkowi chcieliśmy włożyć butelkę piwa do trumny, niestety wg większości rodziny to było „ głupie”( czego do dziś żałujemy)ale wujek włożył dziadkowi ukradkiem 2zł do kieszonki, coby miał za co kupić :) po pogrzebie poszliśmy w nocy na cmentarz wypić połówkę przy grobie nie omijając kolejki dziadka :) niestety nie byłam na pogrzebie taty a on też lubił sobie dziabnąć, ale poszłam później na grób wypić połówkę ze stypy ;)