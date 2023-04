Tak Patrycja Tuchlińska spędziła wieczór z 76-letnim Józefem Wojciechowskim. "Powrót do dawnych czasów" (FOTO)

Zjg 16 min. temu zgłoś do moderacji 10 7 Odpowiedz

Ten Pan wygląda bardzo dobrze jak na swoje lata bo ma pieniądze. Po prostu ma za co o siebie dbać. Ta kobieta to straszna atencjuszka, byle tylko dać dobrą fotę żeby „wszyscy widzieli”. To zdjęcie na plaży to groteska