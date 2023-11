Tak PRZED OPERACJAMI wyglądał polski "Żywy Ken"! Poznalibyście go? (ZDJĘCIA)

Michał Przybyłowicz nie ukrywa, że boi się starości i chociaż początkowo nie chciał przyznawać się do korzystania z medycyny estetycznej, to z czasem zaczął otwarcie mówić o ingerencjach we własne ciało. Dziś twierdzi również, że nigdy nie dopuści do tego, by mieć zmarszczki. Na pomoc Michałowi przyszła medycyna estetyczna. 29-latek chętnie chwali się jej efektami w mediach społecznościowych, a konsekwencja w dążeniu do ideału zapewniła mu tytuł "Żywego Kena".